26.02 14:45 MIGnews.com
Румынию завалило снегом
Жуткие снегопады обрушились на Румынию. Стихия парализовала оказалось движение на нескольких главных дорогах страны, боле того, сейчас прекращена работа сразу нескольких портов в Констанце.
Власти приняли решение о закрытии садиков, школ. Дома остались без электричества. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, всего без света остались 32 тыс. человек в 12 округах.
Из снежных заносов были спасены 22 пассажира автобуса, застрявший в регионе Галац в восточной Румынии. Снегопады продолжаются, пишет Libertatea
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Синоптики говорят, что скорость ветра местами будет достигать до 55-65 км/ч.
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