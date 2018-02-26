Стало известно, какие иномарки полюбились россиянам
Аналитики агентства "Автостат" составили рейтинг самых распространенных иномарок в Российской Федерации. Спецы отметили, что всего на начало 2018 года в стране насчитывалось 26 млн иномарок, то есть около 61% от всего объема российского парка легковушек.
Лидер списка Ford Focus — на начало 2018 года в стране насчитывалось 715 тыс. экземпляров.
На втором месте с показателем в 699 тыс. экземпляров Toyota Corolla, пишет Спутник.
Тройку лидеров замкнул Hyundai Solaris, которых в стране на начало января 2018 года насчитывалось 674 тыс.
В десятку самых популярных иномарок также попали KIA Rio, Renault Logan, Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Volkswagen Passat.