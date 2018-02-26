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Стало известно, какие иномарки полюбились россиянам 26.02 12:03   MIGnews.com

Стало известно, какие иномарки полюбились россиянам

Аналитики агентства "Автостат" составили рейтинг самых распространенных иномарок в Российской Федерации. Спецы отметили, что всего на начало 2018 года в стране насчитывалось 26 млн иномарок, то есть около 61% от всего объема российского парка легковушек.

Лидер списка Ford Focus — на начало 2018 года в стране насчитывалось 715 тыс. экземпляров.

На втором месте с показателем в 699 тыс. экземпляров Toyota Corolla, пишет Спутник.

Тройку лидеров замкнул Hyundai Solaris, которых в стране на начало января 2018 года насчитывалось 674 тыс.

В десятку самых популярных иномарок также попали KIA Rio, Renault Logan, Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Volkswagen Passat.
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