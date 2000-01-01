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Имамы и раввины вместе борются за обрезание в Исландии | Фото: Caitlin Childs/Flickr26.02 11:04   MIGnews.com

Имамы и раввины вместе борются за обрезание в Исландии

Еврейские и мусульманские лидеры Исландии объединились в борьбе с законом о запрете обрезания несовершеннолетних детей под предлогом нарушения их прав.

В частности агентство Associated Press приводит слова Ави Фельдмана, который в прошлом месяце стал первым постоянно действующим раввином Исландии со времен Второй мировой войны. Он надеется, что данная инициатива не будет принята, поскольку обрезание является "основной еврейской практикой, которая находится в основе еврейской жизни".

Рав призывает Рейкьявик беречь и уважать права людей всех вероисповеданий.

В то же время во время пятничного намаза имам Салман Тамими о законопроекта и своих прихожан.

"Обрезание безвредно, если оно проводится в больнице. Этот законопроект обращается к эмоциям людей, а не к доказательствам", - заявил он.

Тамими напомнил о важности циркумцизии для мусульман и, тем более, для евреев.

"Это атака на религию в целом и иудаизм в частности", - сказал имам.

Несмотря на поднявшуюся шумиху, законопроекту вряд ли удастся набрать хотя бы 32 голоса – больше половины – в парламенте Исландии. К тому же, ни один член правительства его официально пока что не поддержал.

Напомним, что новый законопроект приравнивает мужское обрезание к женскому, которое заключается в хирургическом удалении половых губ и карается лишением свободы до 6 лет. В то же время обрезание по медицинским показаниям наказываться не будет.
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