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Самый популярный журналист ушел с радио Галей ЦАХАЛ | Фото: AFP26.02 11:05   MIGnews.com

Самый популярный журналист ушел с радио Галей ЦАХАЛ

Арэль Сегаль, самый популярный журналист радиостанции Галей ЦАХАЛ, сообщил о том, что покидает Армейское радио. Ранее Сегаль ушел с работы в портале walla.

Сегаль переходит на радио 103 FM.

Утреннее шоу Сегаля на Галей ЦАХАЛ было одним из наиболее популярных в Израиле, его слушали ежедневно более миллиона человек. Рейтинг популярности Сегаля на Галей ЦАХАЛ - в девять раз выше, чем у Иланы Даян.

Сегаль - один из немногих израильских журналистов, бросивших вызов леволиберальному мэйнстриму. Он, вопреки тому, что говорили практически все его коллеги, последовательно защищал Биньямина Нетаниягу, Эльора Азарию и поддерживал президента США Дональда Трампа.
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