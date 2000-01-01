26.02 11:05 MIGnews.com

Самый популярный журналист ушел с радио Галей ЦАХАЛ

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Арэль Сегаль, самый популярный журналист радиостанции Галей ЦАХАЛ, сообщил о том, что покидает Армейское радио. Ранее Сегаль ушел с работы в портале walla.Сегаль переходит на радио 103 FM.Утреннее шоу Сегаля на Галей ЦАХАЛ было одним из наиболее популярных в Израиле, его слушали ежедневно более миллиона человек. Рейтинг популярности Сегаля на Галей ЦАХАЛ - в девять раз выше, чем у Иланы Даян.Сегаль - один из немногих израильских журналистов, бросивших вызов леволиберальному мэйнстриму. Он, вопреки тому, что говорили практически все его коллеги, последовательно защищал Биньямина Нетаниягу, Эльора Азарию и поддерживал президента США Дональда Трампа.