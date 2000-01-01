Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Названа самая безопасная страна 27.02 02:45   MIGnews.com

Названа самая безопасная страна

Специалисты США каждый год составляют рейтинг стран, которые на сегодня являются самыми безопасными и комфортными для жизни. Сейчас аналитики выбрали страну, в которой на протяжении 500 лет жителей считают самыми счастливыми на планете.

Американские ученые выяснили, что островное государство Исландия действительно представляет собой самое безопасное место на планете. Результаты последних исследований, свидетельствуют, что именно в Исландии люди живут куда дольше европейцев, американцев или людей из Азии. К тому же, тут очень редко происходят природные катастрофы, а сама местность является экологии чистой.

Отметим, местные медики говорят, что в Исландии люди редко болеют онкозаболеваниями, пишет u-news.

Еще в стране очень низкий уровень преступности, что делает страну еще более привлекательной для жизни.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:08
В Хевроне каждую неделю предотвращаются 20-30 терактов
11:44
Генерал Йоав Мордехай уличил во лжи семейство Тамими
11:34
Судья Познански-Кац очень расстроена, но надеется на лучшее
11:28
Кто сильнее, тот и прав
11:13
Смартфон Huawei управляет автомобилем без водителя
11:08
Новых санкций в отношении РФ осталось ждать месяц
11:06
"Дери и Кац хихикают и боятся сказать - Биби должен уйти"
10:18
В Саудовской Аравии женщину назначили на высокий пост
10:07
Американцы уже не хотят памятник-подарок от РФ
09:42
"Взятки Биби": пришили миллиард, пришьют и триллион
09:33
Иордания: исламисты готовили теракты против израильтян
09:12
В Иудее и Самарии арестованы 13 палестинцев
09:11
Бестия Востока: Рим накрыло арктическим штормом  
08:37
Хефец и Элович обвиняются в том, что стерли sms-сообщения
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus