Названа самая безопасная страна

Специалисты США каждый год составляют рейтинг стран, которые на сегодня являются самыми безопасными и комфортными для жизни. Сейчас аналитики выбрали страну, в которой на протяжении 500 лет жителей считают самыми счастливыми на планете.
Американские ученые выяснили, что островное государство Исландия действительно представляет собой самое безопасное место на планете. Результаты последних исследований, свидетельствуют, что именно в Исландии люди живут куда дольше европейцев, американцев или людей из Азии. К тому же, тут очень редко происходят природные катастрофы, а сама местность является экологии чистой.
Отметим, местные медики говорят, что в Исландии люди редко болеют онкозаболеваниями, пишет u-news.
Еще в стране очень низкий уровень преступности, что делает страну еще более привлекательной для жизни.