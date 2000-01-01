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В каком возрасте у мужчин заканчивается молодость | Фото: Thinkstock27.02 02:29   MIGnews.com

В каком возрасте у мужчин заканчивается молодость

Старая поговорка гласит, что нам ровно столько лет, на сколько мы себя чувствуем. Если верить в свои ощущения, женщины стареют уже в возрасте 29 лет, а вот мужчины верят в то, что молодые телом и душой, до 58 лет.

Увидев первые седые волосы, девушки начинают паниковать и считают, что их молодость прошла, уступив место надвигающейся старости. Мужчины же задумываются о старости только тогда, когда уже не в силах удовлетворять партнершу в спальне. Кроме этого, согласно опросу, около 10% женщин признались, что чувствуют себя старыми, когда их молодая, упругая кожа начинает обвисать. Еще 40% отмечают, что чувствуют себя молодыми, покуда не обвиснет их грудь, часто, в результате рождения детей и кормления. 3% опрошенных отметили, что для них признаком старения стали изменения в поведении, напоминающие собственную мать.

Что касается мужчин, две трети из них понимают, что уже не молоды, когда у них прекращается интимная жизнь. Примерно 22% признались, что старость впервые коснулась их, когда их стала раздражать слишком громкая музыка в барах.
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