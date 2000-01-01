26.02 14:21 MIGnews.com

Житель Газы хочет открыть первую англоязычную библиотеку

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Моссаб Абу Тоха фактически никогда не покидал Газу, однако с жадностью "поглощал" книги. Теперь он изо всех сил пытается открыть первую библиотеку на английском языке на контролируемой террористической группировкой ХАМАС территории."Отправьте нам книги на английском языке, новые или подержанные", - пишет 24-летний энтузиаст чтения на своей странице в Facebook.Абу Тоха, как и многие жители Газы, попавшие в палестинский анклав в результате израильских и египетских ограничений безопасности, мечтает о путешествиях."Свобода начинается тогда, когда ты освобождает свой ум", - сказал молодой выпускник Факультета английской литературе Исламского университета Газы, который разделяет свою страсть, обучая Шекспиру в школе Организации Объединенных Наций."Я прочитал десятки книг на английском языке, и с ними я могу поехать в каждую страну мира и через все времена. Я чувствую, что я в другом мире", - говорит Абу Тоха."У нас есть всего несколько книг на английском языке", отметил 24-летний выпускник.Даже идея перехода на электронные версии книг весьма проблематична. Газа получает всего лишь несколько часов электроэнергии в сутки из-за хронической нехватки энергии.