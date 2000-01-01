Как выбрать наиболее подходящую коляску?

По мнению специалистов, выбором коляски лучше задаваться до рождения ребенка и не верить всевозможным народным приметам.
Коляска — это не просто детское транспортное средство, а место, где первые годы жизни ребенок проводит много времени. На что обратить внимание при выборе коляски, чтобы она подходила именно вам?
Ход коляски. Он должен быть мягким, без рывков и резких звуков. Ребенок не должен ощущать кочки, просыпаться от скрипа или преодоления бордюра.
Тормоз. Современная детская коляска должна быть оснащена современной тормозной системой. Проверьте ремни безопасности, поручни, испытайте амортизацию.
Тип люльки. В зависимости от возраста ребенка, нужно правильно выбрать люльку. Для детей до 1 года подойдет модель с жестким каркасом, так как ребенок основную часть времени будет проводить в лежачем положении.
Вес. Оптимальный вес коляски составляет 10-11 кг для классических моделей и 4-5 кг для прогулочных. Более тяжелые модели могут стать проблемой при подъеме или спуске по лестнице. Также учитывайте габариты и заранее измерьте дверной проем лифта и входной двери, иначе может оказаться, что купленная коляска не пройдет в дверь.
Тип колес. Размер — показатель, который нужно учитывать в первую очередь. Слишком маленькие колеса не справятся с преодолением больших препятствий. Второй показатель — материал: резина для лета, пластик — для зимы.
Механизм складывания. Коляска-трость или книжка? Если ребенок уже достиг возраста 6 месяцев, можно задуматься о приобретении прогулочной коляски. Как правило, используются они до 3 лет. Коляска-трость легкая, удобно складывается, в сложенном состоянии напоминает зонт, ею удобно пользоваться в общественном транспорте. Книжка занимает больше места в сложенном состоянии, зато этот механизм считается более надежным.
3 или 4 колеса? Коляска на 4 колесах устойчивей, хорошо справляется с преодолением пересеченной местности. Но если вы живете в большом городе, вам понадобится маневренная 3-колесная модель.
Цена. Каждый хочет сэкономить, будь то детская коляска или ноутбук. Можно провести сравнение цен и узнать, в каком магазине можно купить ту или иную модель дешевле. Всегда сравнивайте цены и сможете экономить на покупках.
Резюмируя, отметим, что детская коляска должна выбираться, исходя из климатического пояса проживания семьи, местности, возраста ребенка и финансовых возможностей.