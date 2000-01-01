Кто станет обладателем «серебряного» пояса по версии WBC?
Элейдер Альварес против Лучиана Буте. Кто станет обладателем «серебряного» чемпионского пояса по версии WBC в полутяжелом весе?
Совсем скоро Квебек привлечет к себе внимание всех поклонников профессионального бокса. Ведь именно в этом городе состоится поединок между колумбийцем Альваресом и румынцем Буте. На кону боя «серебряный» пояс WBC, которые позволит победителю сразиться за чемпионский титул с его нынешним обладателем, Адонисом Стивенсоном.
Так почему же поединок между колумбийцем и румыном пройдет в Квебеке? Все очень просто. Оба боксера уже давно проживают в Канаде и очень популярны среди местных болельщиков. Буте так и вовсе получил в этой стране второе гражданство.
Где и когда?
Поединок состоится двадцать четвертого февраля 2017 года. Проведен он будет в квебекском Centre Videotron, расположенном в одноименной канадской провинции. Примечательно, что оба соперника уже выходили на ринг Видеотрона. Альварес одержал здесь две победы над Чилембой и Берриджем, а Буте по очкам проиграл Дигейлу.
Слова перед поединком
Румын уверен, что пресса слишком рано начинает списывать его со счетов. Он обещает, что сделает все возможное для победы, а бой будет зрелищным и интересным.
Альварес также уверен в своих силах и считает поединок против Буте отличной возможностью одолеть хорошего соперника, популярного у канадских болельщиков, как и он сам. Кроме этого колумбиец считает, что боксер, не побивший Лучиана, не заслуживает возможности драться за титул со Стивенсоном.
По словам Элейдера, их противостояние с румынским канадцем будет сродни шахматной партии. Однако так как оба выйдут на ринг перед своими болельщиками, в любую секунду над хладнокровием и расчетливостью могут возобладать эмоции, что сделает итог поединка куда более непредсказуемым. В любом случае, Альварес уверен, что ему по силам отправить своего оппонента на пенсию.
Сравнение соперников
Оба противника являются своего рода легендами, если не на международном уровне, то, по крайней мере, в Канаде. Тридцатишестилетнему левше Буте пять лет бывшему чемпионом по версии IBF в период с 2007 по 2012 год, опыта не занимать. За профессиональную карьеру он провел тридцать шесть поединков, в которых тридцать два раза покидал ринг победителем (двадцать пять выигрышей нокаутом). Но в последние годы карьера румына пошла по наклонной. В своих предыдущих шести боях он трижды уступал, а противостояние с Баду Джеком так и вовсе закончилось для Лучиана странной ничьей.
Тридцатидвухлетний Альварес на пять сантиметров выше своего оппонента и пока что ни разу не проигрывал за всю профессиональную карьеру. В его активе двадцать один поединок и такое же количество побед, причем десять из них он одержал досрочно. Так что нет ничего удивительного в том, что именно в его победу верит большинство специалистов.
Элейдер Альварес – Лучиан Буте: прогнозы букмекеров
Практически каждая букмекерская контора фаворитом считают колумбийца – на победу Альвареса коэффициенты колеблются от 1.2 до 1.4. А вот в успех Буте, для которого проигрыш может стать настоящим билетом на пенсию в профессиональной карьере, букмекеры верят куда меньше. Если победит румын, то поверившие в него беттеры увеличат размер ставки приблизительно в три раза.