Кому верить?

Эти вопросы всплыли в сознании и в общественной дискуссии на исходе прошлой недели, после того как президент США Дональд Трамп обрушился в Твиттере с резкой критикой на центральные СМИ Америки:
Медиа ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ (провальные nytimes, NBCNews, ABC, CBS, CNN) – это не мой враг, это враг Американского Народа!
Речь идет не о свежеиспеченном противостоянии, связанном со сменой власти, а о решающем этапе сражения, об итоге целого спектра явлений, проявившихся в 2016 году.
Все началось с феномена фальшивых новостей. Fake news — так называют новостные сайты, которые по ходу президентской гонки в США намеренно распространяли лживую, сфабрикованную и искаженную информацию, чтобы привлечь пользовательский трафик. В дальнейшем Оксфордский словарь выбрал словом года терминпостправда (post—truth), описывающий ту ситуацию, когда слухи в интернете сильнее влияют на общественное мнение, чем действительность. А на сайте словаря Merriam-Webster пользователи отразили веяния времени, выбрав словом года прилагательноесюрреальный, что означает «отмеченный глубоко иррациональной реальностью сна».
Желая того или нет, из средства уравновешивания и сдерживания СМИ превратились в фактор подстрекательства и разобщения. Как это случилось? В какой момент процесс пошел под гору? Когда корреспонденты перестали поставлять объективные отчеты или хотя бы прилагать к этому старания по мере сил? Какова дальнейшая судьба отношений между властью и прессой? И как вернуть средствам массовой информации подорванное доверие?
Конец прекрасной эпохи
С окончанием Второй мировой войны дух либерализма естественным образом охватил мир. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, огромные страдания и разрушения, выпавшие на долю миллионов людей, а также целый ряд других событий мирового масштаба дали человечеству понять, что путь к массовому уничтожению стал короток, как никогда, и что настало время для нового гуманизма, требующего поддерживать свободомыслие, терпимость и открытость, стремиться к свободе и уважать прогресс.
Действительно, это был период расцвета, с добрыми и дружелюбными, человеческими отношениями. Начал осуществляться план Маршалла, призванный восстановить Европу после войны, и один из его лозунгов точно выразил дух эпохи: «В любую погоду мы должны двигаться вместе».
Один лишь фактор не был учтен в этой идиллии надежд, в этом «пузыре прекрасной жизни» – эгоистичная человеческая природа. Себялюбие, постепенно усиливающееся и не дающее человеку покоя, со временем стало камнем преткновения. Пока либерализм призывал обеспечивать равные шансы всем и распространял миролюбивые послания, в людях начали пробиваться новые всходы эгоистических побуждений. Чувство сплоченности и единства, возникшее в тяжелые дни войны, рассеивалось, каждый обращался к заботам о собственных нуждах. Слова по-прежнему были правильными, но, по сути, они уже лгали.
И еще один переворот произошел в те годы: целые государства сбросили оковы религиозного уклада, люди освободились от традиционных нравственных ограничений, а устремление к демократии сблизилось с социализмом, хотя никто не называл вещи своими именами. В сердце западного мировоззрения левая часть спектра начала брать верх и тайком перетягивать одеяло на свою сторону.
В итоге, созревший либерализм принес плоды, которые невозможно переварить. Идеал свободы обернулся беспределом вседозволенности, вскормил человеческое эго и, само собой, отразился на СМИ. Вместо того чтобы хранить верность обществу и отражать реальную картину, они позволили лжи просочиться внутрь и перешли на службу власти в качестве средства пропаганды.
«Утечки реальны – новости фальшивы»
Человечество ни на мгновение не остановилось, чтобы разобраться со своим эгоистическим недугом и найти верное лекарство. «Побуждения сердца человека дурны с юности его». В точном соответствии с этим изречением Торы СМИ продолжали «идти вразнос» и сеять рознь под красивой личиной.
Итог закономерен: на излете этого неолиберального «пиршества» Обама оставил мир в беде. Его доктрина – реальная, а не словесная – заново разожгла холодную войну, ввергла в хаос ближневосточный регион, проложила Ирану путь к атомной бомбе и наводнила Запад миллионами мусульманских беженцев. Время покажет, какими окажутся результаты этого «великого переселения». В целом же, новейший ультралиберальный подход, охватил мир и растерзал его ради своих интересов и убеждений.
Трамп в Твиттере:
Не верьте мейнстриму (фальшивым новостям) СМИ. Белый дом работает ОЧЕНЬ ХОРОШО. Я унаследовал НЕРАЗБЕРИХУ, и я нахожусь в процессе ее исправления.
Массмедиа, особенно дигитальные, стали неотъемлемой частью нашей жизни. В них отражается все, от глобальных тенденций до последней мелочи. Но КАК отражается?
«Утечки абсолютно реальны – новости фальшивы», – сказал Трамп на недавней пресс-конференции. И в этом он прав. Общество находится под контролем СМИ, которые с утра до вечера промывают ему мозги бессчетным количеством посылов.
Пока эта промывка мозгов продолжается, государство не вытянуть из болота – и потому Трамп перешел в нападение. Однако сражается он не с самими журналистами, а с финансирующей их элитой, жаждущей денег, власти, славы.
Тут некого винить или оправдывать. И медийщиками, и властью движут все те же эгоистичные мотивы, постоянно требующие большего. Большего для себя. Поэтому единственный виновник происходящего – наш необузданный эгоизм. Именно он в первую очередь нуждается в исправлении. И именно этот факт все мы отчаянно пытаемся «замести под ковер».
Кризис четвертой власти
На данный момент у схватки в верхах есть два возможных исхода: либо СМИ станут более умеренными и прекратят «фальсификацию реальности», либо Трамп уйдет. Пока обе стороны непримиримы и не готовы на уступки, их борьба будет обостряться и однажды станет очень больно…
Но с другой стороны, хорошо, что этот бой ведется, причем ведется у всех на виду. Ведь речь идет о двух сторонах одной медали, о двух силах, которые на самом деле не могут друг без друга. Лишь их альянс способен поддерживать существование государства. И потому, наблюдая за их битвой, мы можем понять, как правильно сочетать и использовать их себе на благо.
Нам нужна чистоплотная и решительная власть наряду с сильными и правдивыми СМИ. Никак нельзя обойтись без порядка в стране. Но без свободной критики невозможно ограничить чрезмерный эгоизм, разгорающийся алчным пламенем, когда он берет в руки бразды правления.
Как известно, в идеале, пресса – это «сторожевой пес демократии», зоркие глаза, следящие за тем, чтобы везде соблюдались интересы граждан страны. А потому массмедиа должны твердо придерживаться двух железных правил: быть правдивыми и быть критичными. Лишь тогда жизнь вольется в спокойное русло. Разумеется, борьба не исчезнет, но созидательная критика будет поддерживать равновесие, действуя в интересах страны и народа.
Другой сценарий гораздо хуже: средства массовой информации объединятся, чтобы свалить Трампа, после чего к власти придет лидер крайних взглядов и вовлечет Америку в гражданскую войну, от которой останется шаг до мировой.
Человечество никогда еще не было в таком положении. Не достигнув значительно более высокого уровня добродетели и не пользуясь значительно более мудрым руководством, люди впервые получили в руки такие орудия, при помощи которых они без промаха могут уничтожить все человечество… И люди хорошо сделают, если остановятся и задумаются над этой своей новой ответственностью. Уинстон Черчилль
Исцеление от лжи
Однако есть еще один путь – на мой взгляд, наилучший. Суть его в том, чтобы СМИ занялись качеством взаимосвязей между людьми. Иными словами, чтобы превратились в своего рода универсальный минпрос. Именно в министерство просвещения, а не образования.
Тогда отказавшись от лжи, недомолвок и прочих пропагандистских методов, они смогут поэтапно реабилитировать, исцелять, поднимать человеческую природу. Иначе говоря, добираясь до самого корня, лечить болезнь, а не ее симптомы.
Тогда заправлять делами будут не миллиардеры, стоящие во главе корпораций, не властолюбцы с честолюбцами, не короли рейтингов, не профинансированный кем-то контент, а прозрачное руководство, составленное из медийных профессионалов, психологов, социологов, ученых и консультантов по образовательным вопросам.
Их задачей и ответственностью будет создание и организация всеобъемлющей социально-просветительской системы для всех возрастов и социоэкономических срезов. Система эта получит необходимые средства и ресурсы, чтобы грамотно делать свое дело, извлекая уроки и совершенствуясь в работе по объединению людей.
Она не будет объединять против кого-то, раздувать скандалы, форсировать падение нравов и натравливать одних на других, чтобы властвовать над всеми. Она будет спокойно, методически, ненасильственно интегрировать общество в единое целое, многообразное и в тоже время неразрывно связанное.
Так, постепенно, люди привыкнут видеть картину целиком, обретут здоровое отношение к любым событиям, снова смогут доверять журналистам и друг другу, почувствуют уверенность в завтрашнем дне. Вместо «врага народа» СМИ станут добрым наставником, налаживающим добрую связь между нами.
Тогда вопрос, поставленный в заголовок этой статьи, потеряет свою актуальность. И это будет лучшей новостью за долгие годы.
Д-р Михаэль Лайтман, основатель и глава Международной академии каббалы (МАК). Ежедневно дает уроки каббалы, транслирующиеся на 66 канале.