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flickr 26.02 10:50   MIGnews.com

Натали Портман пропустит "Оскар" из-за беременности

Натали Портман будет отсутствовать на церемонии вручения премии "Оскар", которая пройдет в воскресенье, и также отсутствовала на церемонии Spirit Awards днем ранее из-за ее беременности, в как сообщает Variety.

"Из-за моей беременности я не смогу присутствовать на Independent Spirit Awards и вручении наград Академии", - пишет Портман.

Портман номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль, сыграв в "Джеки".

Напомним, что Натали Портман ранее получила награду в номинации "лучшая актриса" в 2010 году за роль в картине "Черный лебедь" и была номинирована в 2004 году за роль в "Ближе".
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