Ким Чен Ын впервые за 6 лет показал тетю после казни ее мужа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показался на публике со своей тетей Ким Ген Хи, которую никто не видел после казни ее мужа в 2013 году за попытку государственного переворота.
Об этом сообщает центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).
Ын с тетей посетил концерт, посвященный лунному Новому году. На мероприятии также присутствовали жена лидера КАНДР Ри Соль Чжу и высокопоставленные лица.
Ким Ген Хи облачилась в традиционную одежду. На концерте она сидела возле племянника. Хи является дочерью основателя КНДР Ким Ир Сена и младшей сестрой правившего после него Ким Чен Ира. До казни супруга она считалась одной из самых влиятельных политических фигур Северной Кореи.
В 2010 году она получила звание генерала, была членом политбюро Трудовой партии. Ее супруг Чан Сон Тхэк возглавлял "регентский совет" при молодом Ыне и считался "вторым человеком" в стране. В 2013 году он был казнен за попытку госпереворота.
После этого тетя лидера КНДР ни разу не появилась на публике. Ходили слухи, будто она серьезно больна, в коме или покончила с собой.