26.01 21:41 MIGnews.com

Ким Чен Ын впервые за 6 лет показал тетю после казни ее мужа

She's back! After six years out of the public eye and many, many reports that she'd been killed, Kim Jong Un's aunt Kim Kyong Hui reappeared in North Korean state media reports on Sundayhttps://t.co/Wvk7T2ZHo4 @nknewsorg pic.twitter.com/r9hh9e8BMA — Oliver Hotham (@OliverHotham) January 26, 2020

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показался на публике со своей тетей Ким Ген Хи, которую никто не видел после казни ее мужа в 2013 году за попытку государственного переворота.Об этом сообщает центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).Ын с тетей посетил концерт, посвященный лунному Новому году. На мероприятии также присутствовали жена лидера КАНДР Ри Соль Чжу и высокопоставленные лица.Ким Ген Хи облачилась в традиционную одежду. На концерте она сидела возле племянника. Хи является дочерью основателя КНДР Ким Ир Сена и младшей сестрой правившего после него Ким Чен Ира. До казни супруга она считалась одной из самых влиятельных политических фигур Северной Кореи.В 2010 году она получила звание генерала, была членом политбюро Трудовой партии. Ее супруг Чан Сон Тхэк возглавлял "регентский совет" при молодом Ыне и считался "вторым человеком" в стране. В 2013 году он был казнен за попытку госпереворота.После этого тетя лидера КНДР ни разу не появилась на публике. Ходили слухи, будто она серьезно больна, в коме или покончила с собой.