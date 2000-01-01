Внезапно скончался протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В воскресенье, 26 января, в возрасте 51 год умер протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин возле храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве.
Информацию о его уходе из жизни подтвердил в Telegram заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
"Скончался отец Всеволод Чаплин. Тоже эпоха. Царствие небесное", – написал он.
В свою очередь, глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин добавил, что Чаплина не стало после того, как он отслужил Божественную Литургию.
"Сидел на лавочке у храма, ему стало плохо, и он скончался", – добавил протоиерей Пелин.
По словам источника в медицинских кругах, предварительной причиной смерти Чаплина стала остановка сердца. В ближайшее время будет проведена соответствующая экспертиза, передает ТАСС.
Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве в семье советского ученого Анатолия Чаплина. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году – Московскую духовную академию.
С 2009 по 2015 год возглавлял Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества. После отставки, Указом патриарха Кирилла, он был назначен настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот.