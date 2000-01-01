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`Я не верил, что когда-нибудь буду праздновать бар-мицву` | Фото: Фонд наследия Западной стены26.01 15:52   MIGnews.com

"Я не верил, что когда-нибудь буду праздновать бар-мицву"

На прошлой неделе 80 человек, выживших в Катастрофе, с опозданием в 70 лет осуществили свою мечту, отпраздновав церемонию бар и бат-мицвы у Стены Плача. Сделать это вовремя им не позволила Вторая мировая война.

Это трогательное событие было проведено в рамках проекта "Цветок – пережившим Холокост", за которым стоит управление по социальной интеграции при муниципалитете Ришон ле-Циона, отдел общественных ресурсов этого управления, Фонд наследия Западной стены и министерство социального равенства.

`Я не верил, что когда-нибудь буду праздновать бар-мицву` | Фото: Фонд наследия Западной стены

Мэр Ришон ле-Циона Раз Кинстлих отметил: «Мы поддерживаем выживших в Холокосте в течение всего года и поставили перед собой цель охватить заботой всех узников гетто и лагерей в нашем городе, помогать им во всех их нуждах, быть их внимательными слушателями. Я горжусь многочисленными мероприятиями, которые город проводит для этих людей, и очень благодарен нашим волонтерам».

Символично, что десятки переживших Катастрофу прибыли в Иерусалим в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который состоится 27 января, в день освобождения лагеря смерти Освенцим. Пожилые люди приехали к Стене Плача на специальном автобусе в сопровождении добровольцев, которые находились с ними на протяжении всего дня. Там они вознесли молитву, спели песню "Эвейну шалом алейхем", после чего была проведена волнующая церемония бар и бат-мицвы. Вечер закончился праздничным ужином, который сопровождался песнями и танцами.

`Я не верил, что когда-нибудь буду праздновать бар-мицву` | Фото: Фонд наследия Западной стены

Одной из героинь церемонии стала 91-летняя Белла Уолт. Белла родилась в Польше, была отправлена в гетто, откуда ей и ее матери удалось выехать в Россию, в лагерь беженцев в Сибири. У Беллы нет ни братьев, ни сестер. В 1966 году она репатриировалась в Израиль, начала работать на винодельне и много сделала для Ришон ле-Циона. "Двое моих детей не живут в Израиле, а мой муж давно скончался. Я благодарна муниципалитету за внимание и душевное тепло. Раз в неделю ко мне приходит волонтер от мэрии, который проводит со мной время. А бат-мицва, состоявшаяся сегодня, стала восполнением упущенного когда-то", - сказала Белла.

`Я не верил, что когда-нибудь буду праздновать бар-мицву` | Фото: Фонд наследия Западной стены

Еще одному участнику церемонии – Зееву Боярскому – 87 лет. Когда началась война, ему было 9, а в 13 лет он оказался в лагере беженцев на Кипре, потому что судно, на котором он пытался попасть в Израиль, было захвачено англичанами. "Я не думал, что когда-нибудь смогу отпраздновать бар-мицву, - сказал Зеев. - Я хочу поблагодарить муниципалитет Ришон ле-Циона и мэра за все, что он делает для нас, переживших Холокост. Церемония была очень захватывающей. У меня нет слов, чтобы описать, как это было важно для меня".

В Ришон ле-Ционе проживает около 9000 человек, переживших Холокост, и муниципалитет постоянно инициирует и организует различные программы и мероприятия для пожилых людей, такие как бесплатные развлечения и встречи, деятельность волонтеров, навещающих одиноких стариков, горячая линия, на которой работают добровольцы, постоянно обзванивающие пожилых людей.

`Я не верил, что когда-нибудь буду праздновать бар-мицву` | Фото: Фонд наследия Западной стены

Фотографии предоставлены фондом наследия Западной стены


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