Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Гены соседей могут влиять на привычки и здоровье человека 27.01 15:17   MIGnews.com

Гены соседей могут влиять на привычки и здоровье человека

Гены соседей по комнате могут влиять на здоровье и образ жизни животных и людей, считают ученые. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLoS Genetics.

Эксперименты на мышах показали, что соседствующие в одной клетке грызуны перенимают друг у друга черты, причиной появления которых ранее считались гены – например, особенности работы иммунной системы. Исследователи выделили 40 черт, которые могут в той или иной мере определяться генетикой – вес, скорость заживления ран, уровень тревожности. Выяснилось, что их выраженность определяется выраженностью то же черты у партнера как минимум на 10%, а для черт, имеющих отношение к иммунной системе, этот показатель составил 30%.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:56
Штайнмайер сложил полномочия главы МИД Германии‍
15:51
Израиль, Греция и Кипр подписали соглашение о сотрудничестве
14:49
Трамп назвал Мадонну отвратительной
14:33
С бородой и в триконах: фото Эхуда Барака взорвало интернет
14:30
Эксперты: Трамп близок к отмене антироссийских санкций
14:16
Новый глава МИД Германии встретится с администрацией Трампа
13:50
Назначение Рика Перри - шанс для энергетики Израиля
13:33
Немецкий издатель извинился за антисемитскую иллюстрацию
13:19
В Турции втайне от Москвы судят за терроризм семерых россиян
13:03
Трамп: рано говорить о переносе посольства в Иерусалим
12:53
РФ надеется на длительное сотрудничество с Турцией и Ираном
12:28
Турция вновь потребовала экстрадиции 8 солдат из Греции
12:14
Лавров: что такое российский проект конституции Сирии
11:33
Тереза Мэй: Мы должны защищать друзей - таких, как Израиль
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus