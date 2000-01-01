27.01 15:17 MIGnews.com

Гены соседей могут влиять на привычки и здоровье человека

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Гены соседей по комнате могут влиять на здоровье и образ жизни животных и людей, считают ученые. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLoS Genetics.Эксперименты на мышах показали, что соседствующие в одной клетке грызуны перенимают друг у друга черты, причиной появления которых ранее считались гены – например, особенности работы иммунной системы. Исследователи выделили 40 черт, которые могут в той или иной мере определяться генетикой – вес, скорость заживления ран, уровень тревожности. Выяснилось, что их выраженность определяется выраженностью то же черты у партнера как минимум на 10%, а для черт, имеющих отношение к иммунной системе, этот показатель составил 30%.