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Фото: Gage Skidmore/Flickr 27.01 03:28   MIGnews.com

Скарлетт Йоханссон вышла с мужем в свет

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон вышла с мужем в свет на фоне слухов о расставании, сообщает Daily Mail. Звезда "Мстителей" и ее супруг, журналист Ромен Дориак, посетили выставку в одной из галерей Нью-Йорка.

Йоханссон и Дориак позировали для фотографов вместе. Тем не менее актриса была вновь без обручального кольца – по крайней мере так показалось некоторыми СМИ.

Актриса и журналист состоят в браке два года, у них есть дочь Роуз Дороти. В последний до сегодняшнего момента раз супругов фотографировали вместе в октябре 2016 года на открытии их совместного магазина в Париже.

Ранее источники сообщили, что Йоханссон и Дориак расстались летом прошлого года, причем инициатором выступила актриса.
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