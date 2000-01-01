26.01 16:15 MIGnews.com

Новый министр в Румынии - уроженец Ришон Ле-Циона

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В Румынии сформировано новое правительство. Имя одного из членов кабинета - Илан Лауфер выглядит знакомым для израильтян.33-летний Лауфер - уроженец Ришон Ле-Циона. В конце 90-х отец Лауфера перебрался в Румынию, где ему предложили работу. Илан поехал с ним.Лауфер успешно занимался бизнесом в Румынии, создав сеть продажи косметики и бизнес по торговле недвижимостью После этого Лауфер привел в Румынию торговую сеть H & M.Лауфер женился на местной телезвезде Алине, которая ради этого приняла иудаизм и выучила иврит. Вместе они растят дочь Алины от предыдущего брака от румынской телезвезды.Лауфер назначен заместителем министра развития бизнеса и торговли.