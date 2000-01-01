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Прообраз одного из главных героев `бондианы` - женщина | Фото: Thinkstock26.01 14:36   MIGnews.com

Прообраз одного из главных героев "бондианы" - женщина

Фанаты самой известной в мире шпионской киносаги - конечно же, об "агенте 007" Джеймсе Бонде - знают, что все его подвиги были бы невозможны без достойной шпионской техники, которой его неизменно оснащал глава исследовательского центра британской секретной службы под кодовым именем Q.

C самой первой части "бондианы" роль Q исполняли мужчины – Питер Бертон, Десмонд Ллевелин, Джон Клиз и Бен Уишоу – однако мало кому известно, что прототипом этого гения послужил отнюдь не мужчина.

Об этом рассказал начальник Секретной разведывательной службы Великобритании сэр Алес Янгер, развенчав миф о том, что шпионаж, а тем более работа со шпионской техникой, является сугубо мужским уделом. Таким образом начальник МИ-6 надеется пополнить штат секретного ведомства представительницами прекрасного пола.

"Настоящий Q с нетерпением ждет встречи с миром и я рад вам сообщить, что в настоящей жизни это женщина", - сказал Янгер.

Он отметил, что, являясь неизменным атрибутом поп-культуры, киноштампы накладывают определенный отпечаток даже на работу британского шпионского ведомства.

"Это формирует стереотип, что в МИ-6 работают исключительно люди одного типажа – они крутые, заканчивали Оксфорд и все в этом духе. Я, кстати, не подхожу ни под одну из этих категорий. Главная моя задача заключается в том, чтобы убедиться, что у нас работают лучшие из лучших, вне зависимости от их происхождения", - отметил он.
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