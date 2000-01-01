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скриншот с видео YouTube 27.01 04:19   MIGnews.com

Собака спасла тонущего пса из бурлящей реки

В сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как один пес помогает другому выбраться из бурлящей реки на берег.

Инцидент произошел в аргентинской провинции Кордова. Хозяин прогуливался с двумя лабрадорами и бросил палку в воду.

На записи видно, как черный пес бросился в воду и схватил палку, но внезапно его начало уносить потоком по склону. Собака попыталась выбраться, но безуспешно. В тот момент, когда пес проплывал мимо каменистого берега, второй лабрадор сумел вытащить товарища.


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