27.01 04:19 MIGnews.com

Собака спасла тонущего пса из бурлящей реки

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В сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как один пес помогает другому выбраться из бурлящей реки на берег.Инцидент произошел в аргентинской провинции Кордова. Хозяин прогуливался с двумя лабрадорами и бросил палку в воду.На записи видно, как черный пес бросился в воду и схватил палку, но внезапно его начало уносить потоком по склону. Собака попыталась выбраться, но безуспешно. В тот момент, когда пес проплывал мимо каменистого берега, второй лабрадор сумел вытащить товарища.