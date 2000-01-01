26.01 07:54 MIGnews.com

Обновленный «Тив-Таам Ашдод» открывается снова

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Обновленный и усовершенствованный филиал «Тив-Таам Ашдод» открывается снова, после ремонта, стоимостью в 3 миллиона шекелей.В честь нового открытия покупателей ждут мероприятия, скидки и особые льготыВ эти дни в филиале «Тив-Таам Ашдод» была проведена серьезная и широкомасштабная работа по обновлению и усовершенствованию. В ремонтные работы по обновлению филиала было вложено около 3-х миллионов шекелей.В результате проделанных ремонтных работ обновился интерьер филиала, а также были усовершенствованы существующие отделы и введены новые: новый кондитерский отдел, приносящий истинное кулинарное удовольствие настоящим гурманам, отдел с самым широким выбором сортов пива, спортивный бар, отдел товаров для дома под брендом DOMO и специальный суши-бар, где можно полакомиться настоящими качественными суши, приготовленными шеф-поварами, специализирующимися на японской кухне. В этом же суши-баре покупатели смогут приобрести и все необходимые товары, и ингредиенты для самостоятельного приготовления суши. Стоит отдельно отметить ультрасовременный дизайн всех новых отделов – начиная с расцветки и графического дизайна и до самого современного оборудования, такого, как новые рефрижераторы, а также расширение мясного и сырного деликатесных отделов.Ади Коэн – генеральный директор сети «Тив-Таам»:«Как сеть, сделавшая своим главным приоритетом кулинарное удовольствие на международном уровне от покупки в наших филиалах, мы предлагаем нашим покупателям лучшие продукты. Мы обращаем особое внимание на доступность, комфорт и прекрасное обслуживание в каждом отделе и прилагаем постоянные усилия к обновлению и усовершенствованию филиалов по всей стране.Ади Коэн, также, счел нужным отметить: «Мы вложили в обновление филиала Ашдода немало резервов и дизайнерской мысли, в соответствии с основной концепцией оформления наших ведущих филиалов и с учетом максимального комфорта для наших покупателей.»В честь нового открытия сеть «Тив-Таам» предлагает широкий выбор особо выгодных мероприятий, скидок и льгот, которые продляться до 7 февраля.Примеры льготных мероприятий, которые филиал «Тив-Таам Ашдод» предлагает покупателям в честь открытия: свежий свиной окорок всего за 25 шек. за кг при покупке 2-х кг для членов клуба, свежая свиная синта всего за 29.90 шек. за кг, свежая целая курица всего за 9.90 шек. за кг при покупке свыше 100 шек. в мясном отделе, свежее филе лосося всего за 99.90 шек. за кг, свежая рыба денис всего за 49.90 шек. за кг, свежее асадо из телятины всего за 29.90 шек. за кг, свежая говядина для готовки (разные части туши) всего за 39.90 шек. за кг, свежие куриные окорочка – 3 кг всего за 49.90 шек., мороженый говяжий язык всего за 24.90 шек. за кг, водка «Русский Стандарт», 700 мл всего за 59.90 шек., «Кока-Кола», уп. из 6 бут., 1.5 л, всего за 29.90 шек. за уп., туалетная бумага «Лили» белая, 24 рулона, всего за 24.90 шек., растворимый кофе «Джейкобс Кронунг», 200 г всего за 24.90 шек., пиво «Корона», уп. из 6 бут., 355 мл, всего за 34.90 шек. за уп., «Корнфлекс», «Телма», 750 г всего за 9.90 шек., кетчуп «Осем», 750 г всего за 9.90 шек.Адрес ашдодского филиала «Тив-Таам»: ул. Жаботинский 37, Ашдод