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Нью-Йорк. Арестован актер-организатор протеста против Трампа 26.01 12:27   MIGnews.com

Нью-Йорк. Арестован актер-организатор протеста против Трампа

Полиция Нью-Йорка арестовала американского актера Шайю ЛаБафа во время организованной им демонстрации против президента США Дональд Трампа. Как сообщает портал TMZ, актер напал на одного из участников акции, лозунгом которой является He will not divide us ("Ему нас не разобщить").



Отмечается, что протест ЛаБафа и его единомышленников заключался в том, что каждый желающий мог подойти к установленной ими камере и произнести фразу "Ему нас не разобщить". Таким образом, они хотели "продемонстрировать сопротивление или настойчивость, несогласие или оптимизм, управляемый индивидуальным духом каждого участника и общества в целом".

Изображение с камеры подается прямиком на специальный сайт в круглосуточном формате, при этом временной промежуток акции довольно внушительный – 4 года.

Поводом к аресту ЛаБафа послужил инцидент, произошедший 26 января, когда он напал на одного из мужчин, который подошел к камере и что-то произнес. Что именно он сказал, пока неизвестно, но демонстрацию актер покинул в наручниках.
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