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Скарлетт Йохансон разошлась со вторым мужем | Фото: Gage Skidmore/Flickr26.01 10:50   MIGnews.com

Скарлетт Йохансон разошлась со вторым мужем

Пресса сообщает о еще одном разрушенном звездном браке - голливудская актриса Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем, французским журналистом Роменом Дориаком.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на приближенный к паре источник, таким образом, подтвердив слухи о расставании пары, которые возникли после того, как в минувшие выходные папарацци заметили Йоханссон на Марше женщин в Вашингтоне без обручального кольца.

Анонимный друг их семьи сообщил, что пара разошлась еще прошлым летом.

Йоханссон и Дориак были впервые замечены вместе в 2012 году, но подтвердили свой роман лишь в 2013-м, когда состоялась их помолвка. Свадьба состоялась в 2014 году. У супругов есть дочь Роуз Дороти.

Для актрисы это был второй брак. С 2008 по 2011 год она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом.
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