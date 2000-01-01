26.01 10:50 MIGnews.com

Скарлетт Йохансон разошлась со вторым мужем

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Пресса сообщает о еще одном разрушенном звездном браке - голливудская актриса Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем, французским журналистом Роменом Дориаком.Об этом сообщает CNN со ссылкой на приближенный к паре источник, таким образом, подтвердив слухи о расставании пары, которые возникли после того, как в минувшие выходные папарацци заметили Йоханссон на Марше женщин в Вашингтоне без обручального кольца.Анонимный друг их семьи сообщил, что пара разошлась еще прошлым летом.Йоханссон и Дориак были впервые замечены вместе в 2012 году, но подтвердили свой роман лишь в 2013-м, когда состоялась их помолвка. Свадьба состоялась в 2014 году. У супругов есть дочь Роуз Дороти.Для актрисы это был второй брак. С 2008 по 2011 год она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом.