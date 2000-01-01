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Молодая тридцатилетняя пара примчалась в офис Мифаль а-Пайc 24.12 16:50   MIGnews.com

Молодая тридцатилетняя пара примчалась в офис Мифаль а-Пайc

Молодая тридцатилетняя пара буквально примчалась в офис "Мифаль а-Пайс" после того, как узнала о своем выигрыше, таким образом, побив рекорд по скорости прибытия за столь солидным призом.

Победитель, по которому было видно, что он все еще не осознал размер своего счастья, заполнил и отправил бланк стоимостью 36 шекелей и стал обладателем 40 миллионов шекелей после нескольких недель, в которые размер выигрыша достиг максимальной отметки, а победителей в розыгрышах не выявлялось.

Счастливчик, человек глубоко верующий, сказал: " За всю свою жизнь я трижды мечтал выиграть в лотерею. Я всегда заполняю бланки одними и теми же цифрами на протяжении долгого времени. На прошлой неделе я не заполнял бланк. На этой неделе я сказал сам себе, что обязательно должен заполнить бланк по ряду причин: во-первых, перед Ханукой – праздником чуда. И действительно так и случилось - с первой ханукальной свечой мы взяли приз. Во-вторых, недельная глава рассказывает о Иосифе-мечтателе…".

Каким образом пара узнала о выигрыше?

Утром победитель отвез троих свои детей в садик и школу, а потом поехал на деловую встречу. Перед началом встречи он решил проверить есть победитель в этом розыгрыше и увидел, что кто-то взял первый приз. "Я сказал себе, что цифры кажутся мне очень знакомыми. Достал бланк. Начал проверять одну за одной и мой пульс начал учащаться. Я извинился перед начальником и помчался домой…"

Его жена рассказывает: "Я была дома после болезни и вдруг слышу, как открывается входная дверь. Я думаю про себя: "Что он здесь делает посреди рабочего дня?". Муж сказал мне: "Сядь, я должен тебе кое-что рассказать". Когда он вынул бланк и показал мне, я не могла в это поверить. Он сказал мне: "Вставай, едем!". Я была в шоке и думала, что это ошибка и все неправда. Только когда мы приехали в офис "Мифаль а-Пайс" я начала верить в происходящее. Но эту сумму я до сих пор не могу переварить".

Что они собираются делать с деньгами?

Женщина отвечает: "У нас нет собственного дома, а тот, который мы снимаем очень маленький. Я каждый раз говорю детям, которые очень любят приглашать друзей в гости, что наш дом слишком мал для этого. Я мечтаю купить большой дом с садом, где можно принять столько гостей, сколько мы захотим".
Победитель добавил от себя, что он пока еще не строил планы. "Хочу проконсультироваться со специалистами. Сделать все не торопясь и с большой осторожностью. В любом случае, я знаю, что первое что нужно сделать с деньгами – это отдать десятину нуждающимся."

После этих слов победители поспешили вернуться домой, чтобы успеть забрать детей перед зажжением ханукальной свечи.
Заместитель генерального директора по рекламе и маркетингу при "Мифаль а-Пайс" Дана Наим-Шауль: "Сегодня мы особенно рады за эту молодую пару с детьми. Это очень значительный выигрыш, который добавит света и добра в их жизнь. Я рада что они приехали так быстро и уже в ближайшее время начнут наслаждаться выигрышем и даже пожертвуют значительную часть обществу."

***
В последнее время условия розыгрыша "ЛОТО" несколько изменились и максимальная сумма первого приза в "ЛОТО" увеличилась до 40 миллионов шекелей (вместо 28 миллионов), а в "Дабл-ЛОТО" приз может достигнуть 80 миллионов.

Сумма второго приза увеличилась на 50% и может достигнуть 750,000 шекелей (вместо 500,000 шекелей) и в любом розыгрыше, где второй призы не был выигран, сумма увеличивается на 750.000 шекелей.

Кроме того, стартовая сумма первого приза в "Лото" увеличивается до 5 миллионов (вместо 4 миллионов ранее), а в "Дабл-ЛОТО" до 10 миллионов (вместо 8 миллионов ранее).

Увеличение сумм выигрышей фактически означает увеличение процента потенциальных миллионеров. При этом, шансы на выигрыш остаются неизменными.

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