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Миллениалы осаждают кабинеты пластических хирургов | Фото:25.12 09:26   MIGnews.com

Миллениалы осаждают кабинеты пластических хирургов

Поколение миллениалов, находящихся в возрасте от 18 до 34 лет, чаще всего обращаются к услугам пластических хирургов.

Соответствующее исследование провело Американское общество эстетической пластической хирургии, изучающее соответствующую статистику их США и Канады.

"Семь лет назад миллениалы составляли примерно 5% моих клиентов. Сейчас таковых не менее 30-40%. Я не удивлюсь, если эта цифра вырастет до 50% в последующие пять лет", - пояснила косметический хирург Хлоя Сильвестр.

Согласно исследованию, больше половины пациентов (55%), перенесших пластическую хирургию, показали доктору свое селфи в социальных сетях, обработанное специальным фильтром. Еще одной причиной роста популярности пластической хирургии – тенденция использовать ее в качестве превентивной меры.

«Миллениалы, в отличие от людей нашего старшего поколения, используют ботокс в профилактических целях, и это имеет большой смысл», - уверена дерматолог Сюзанна Ганьон.

Когда пожилые пациенты приходят с морщинами, они часто уже полностью сформированы, и простая инъекция ботокса уже не избавит от них, а вот у более молодых людей этого результата достичь значительно проще.

Более того, здоровью молодых людей ничего не угрожает во время любой косметической операции. Фактически, любой пациент старше 14 лет находится в безопасности. Проблема, однако, заключается в нереалистичных ожиданиях, которые есть у части пациентов, а также в том, насколько та, или иная операция необходима пациенту.

Фактически, некоторые врачи даже отказывают своим пациентам, если операция им не нужна, вынуждая при этом обращаться к менее квалифицированным специалистам, которые не столь разборчивы в выборе клиента.

«К сожалению, такие ситуации происходит чаще, чем вы думаете. Часто, когда процедура проходит менее профессионально, она не дает желаемых результатов. Это может быть даже опасно, если возникнут осложнения. Если инъекция сделана плохо, могут появиться отеки и даже некроз тканей, и, что еще хуже, это может ослепить человека. Не существует процедур, не несущих в себе рисков" , - заявил пластический хирург доктор Бенуа Лебланк.

По его словам, именно в обилии "специалистов" с низкой квалификации, или вообще без оной, и кроется самый большой риск при прохождении подобного рода косметических процедур.


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