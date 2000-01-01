Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Автомеханик сыграл Jingle Bells на гаечных ключах 26.12 04:22   MIGnews.com

Автомеханик сыграл Jingle Bells на гаечных ключах

Автомеханик из американского штата Миннесота сыграл рождественскую мелодию Jingle Bells на гаечных ключах.

Брандо Андерсон разложил в ряд гаечные ключи, тем самым создав импровизированный металлофон. Видеозапись с тем, как он играет на инструментах, он выложил на своем канале в YouTube.



На канале у американца всего 154 подписчики, однако его выполнение праздничной мелодии уже посмотрели более 5,6 тыс. пользователей.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:45
В Таиланде Санта Клаус приехал к детям на слонах
01:41
Звезда "Ведьмака" рассказал о жестокой диете ради роли  
00:33
Диетологи подсказали "вкусный" способ укрепить иммунитет
23:14
Том Круз может стать президентом США  
22:33
Двойника Майкла Джексона попросили пройти ДНК-тест
21:52
Лукашенко предложил России стать частью Белоруссии
21:26
Нетаниягу находится в Ашкелоне во время ракетной тревоги
21:22
Арестован второй подозреваемый в убийстве в Иерусалиме
21:19
ПРО "Железный купол" перехватил две ракеты
21:15
Противракетная тревога в Ашкелоне и приграничных общинах
21:06
Галь Гадот выпустит фильм о любви еврейки и палестинца
20:52
На Рождество в Гонконге вновь случились стычки с полицией
20:36
В Израиле продержится высокий уровень загрязнения воздуха
20:01
В Иерусалиме молодой еврей принес в церковь огромный нож
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus