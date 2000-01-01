26.12 04:22 MIGnews.com
Автомеханик сыграл Jingle Bells на гаечных ключах
Автомеханик из американского штата Миннесота сыграл рождественскую мелодию Jingle Bells на гаечных ключах.
Брандо Андерсон разложил в ряд гаечные ключи, тем самым создав импровизированный металлофон. Видеозапись с тем, как он играет на инструментах, он выложил на своем канале в YouTube.
На канале у американца всего 154 подписчики, однако его выполнение праздничной мелодии уже посмотрели более 5,6 тыс. пользователей.
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