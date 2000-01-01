Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Звезда `Ведьмака` рассказал о жестокой диете ради роли | Фото:26.12 01:41   MIGnews.com

Звезда "Ведьмака" рассказал о жестокой диете ради роли

36-летний актер Генри Кавилл рассказал о жесточайшей диете, с помощью которой он готовился к роли Геральта из Ривии, которую он сыграл в новом сериале от Netflix под названием "Ведьмак".

Актер стал гостем программы Грэма Нортона, видео которой появилось на видеохостинге YouTube.

По словам Кавилла, задолго до съемочного процесса ему пришлось пройти через жесткое ограничение в еде и так называемую "сушку", после которой мышцы стали еще более заметны, ведь у его персонажа было немало сцен, где ему пришлось обнажать торс.



После этого актер добавил, что в первый день "сушки" ему было разрешено выпить полтора литра воды, на следующий – пол-литра, а на третий он остался вообще без жидкости.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:33
Диетологи подсказали "вкусный" способ укрепить иммунитет
23:14
Том Круз может стать президентом США  
22:33
Двойника Майкла Джексона попросили пройти ДНК-тест
21:52
Лукашенко предложил России стать частью Белоруссии
21:26
Нетаниягу находится в Ашкелоне во время ракетной тревоги
21:22
Арестован второй подозреваемый в убийстве в Иерусалиме
21:19
ПРО "Железный купол" перехватил две ракеты
21:15
Противракетная тревога в Ашкелоне и приграничных общинах
21:06
Галь Гадот выпустит фильм о любви еврейки и палестинца
20:52
На Рождество в Гонконге вновь случились стычки с полицией
20:36
В Израиле продержится высокий уровень загрязнения воздуха
20:01
В Иерусалиме молодой еврей принес в церковь огромный нож
19:00
Израильтян, задержанных в аэропорту Украины, депортируют
18:23
Иерусалим: полиция назвала жертву ножевого нападения
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus