Звезда "Ведьмака" рассказал о жестокой диете ради роли
36-летний актер Генри Кавилл рассказал о жесточайшей диете, с помощью которой он готовился к роли Геральта из Ривии, которую он сыграл в новом сериале от Netflix под названием "Ведьмак".
Актер стал гостем программы Грэма Нортона, видео которой появилось на видеохостинге YouTube.
По словам Кавилла, задолго до съемочного процесса ему пришлось пройти через жесткое ограничение в еде и так называемую "сушку", после которой мышцы стали еще более заметны, ведь у его персонажа было немало сцен, где ему пришлось обнажать торс.
После этого актер добавил, что в первый день "сушки" ему было разрешено выпить полтора литра воды, на следующий – пол-литра, а на третий он остался вообще без жидкости.