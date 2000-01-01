26.12 01:41 MIGnews.com

Звезда "Ведьмака" рассказал о жестокой диете ради роли

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36-летний актер Генри Кавилл рассказал о жесточайшей диете, с помощью которой он готовился к роли Геральта из Ривии, которую он сыграл в новом сериале от Netflix под названием "Ведьмак".Актер стал гостем программы Грэма Нортона, видео которой появилось на видеохостинге YouTube.По словам Кавилла, задолго до съемочного процесса ему пришлось пройти через жесткое ограничение в еде и так называемую "сушку", после которой мышцы стали еще более заметны, ведь у его персонажа было немало сцен, где ему пришлось обнажать торс.После этого актер добавил, что в первый день "сушки" ему было разрешено выпить полтора литра воды, на следующий – пол-литра, а на третий он остался вообще без жидкости.