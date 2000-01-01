25.12 23:14 MIGnews.com

Том Круз может стать президентом США

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Американский актер Майлз Фишер, который получил известность благодаря своему сходству с голливудской звездой Томом Крузом в молодости, снял рекламный псевдопредвыборный ролик, в котором агитирует за избрание на пост президента США героя фильма "Миссия невыполнима".Ролик называется "Том Круз 2020", и в нем Майлз Фишер перечисляет достоинства кандидата, иллюстрируя их отрывками из известных фильмов с его участием.Особое внимание в ролике уделяется тому, что для Круза на посту президента США нет невыполнимых миссий, а свои трюки он выполняет не прибегая к помощи дублеров.Видео собрало уже более 3,5 млн просмотров.