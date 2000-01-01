25.12 22:33 MIGnews.com

Двойника Майкла Джексона попросили пройти ДНК-тест

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Фанаты покойного поп-музыканта Майкла Джексона, пораженные невероятным сходством певца и его двойника Серхио Кортеса, попросили последнего сделать тест на ДНК.Поклонники подозревают, что Кортес на самом деле является не двойником Майкла Джексона, а настоящим музыкантом, который на самом деле жив. В доказательство того, что Серхио - двойник, а не сам Джексон, фанаты просят его сделать ДНК-тест. Об этом сообщает Mirror."Майкл вернулся. Мы любим тебя", — написали фанаты под постом Кортеса.