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Двойника Майкла Джексона попросили пройти ДНК-тест 25.12 22:33   MIGnews.com

Двойника Майкла Джексона попросили пройти ДНК-тест

Фанаты покойного поп-музыканта Майкла Джексона, пораженные невероятным сходством певца и его двойника Серхио Кортеса, попросили последнего сделать тест на ДНК.

Поклонники подозревают, что Кортес на самом деле является не двойником Майкла Джексона, а настоящим музыкантом, который на самом деле жив. В доказательство того, что Серхио - двойник, а не сам Джексон, фанаты просят его сделать ДНК-тест. Об этом сообщает Mirror.

"Майкл вернулся. Мы любим тебя", — написали фанаты под постом Кортеса.


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