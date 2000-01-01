Двойника Майкла Джексона попросили пройти ДНК-тест
Фанаты покойного поп-музыканта Майкла Джексона, пораженные невероятным сходством певца и его двойника Серхио Кортеса, попросили последнего сделать тест на ДНК.
Поклонники подозревают, что Кортес на самом деле является не двойником Майкла Джексона, а настоящим музыкантом, который на самом деле жив. В доказательство того, что Серхио - двойник, а не сам Джексон, фанаты просят его сделать ДНК-тест. Об этом сообщает Mirror.
"Майкл вернулся. Мы любим тебя", — написали фанаты под постом Кортеса.