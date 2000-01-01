25.12 13:10 MIGnews.com

У больной раком Заворотнюк обнаружились новые долги

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Мать звезды российского сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга в одной из московских клиник, Валентина не оплачивает коммунальные платежи за элитную недвижимость в российской столице.Об этом сообщает российское издание StarHit со ссылку на данные Федеральной служба судебных приставов России.Так Заворотнюк-старшая занимается вопросами, связанными с квартирой дочери, расположенной на улице Улофа Пальме в Москве. Жилье располагается в живописном месте — около парка-заказника «Долина реки Сетунь» и Мосфильмовского пруда. В доме от 9 до 12 этажей, 43 квартиры.По данным Единого госреестра недвижимости, за квартиру, оформленную на актрису в 2006 году, уже давно не платили. Долг по коммунальным платежам составил около 45 713 рублей, а оплату не вносят еще с мая месяца.