25.12 17:48 MIGnews.com

Почти 70% жалоб на дискриминацию в Израиле – от женщин

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Число обращений женщин в Комиссию по равным возможностям в сфере занятости (EEOC) за 2018 год увеличилось и составило 68% всех обращений.Соответствующие данные опубликованы в ежегодном докладе EEOC.Так, 31% женщин жаловались на дискриминацию из-за беременности, 10% - по признаку пола и 8% - из-за родителей. В свою очередь мужчин дискриминировали по возрасту – 18%, национальности –11% и службе в резерве – 7,2%.С момента создания в 2008 году EEOC получил 7639 заявок – более чем по 750 в год. Примерно треть обращений касались дискриминации из-за беременности, однако с 2014 года число таких запросов пошло на убыль, а с 2016 года наблюдается тренд на рост числа запросов на дискриминацию в отношении родителей.С 2009 по 2017 год также отмечалась тенденция к увеличению числа обращений по поводу сексуальных домогательств, однако по последним данным их число слегка уменьшилось.Отметим, у EEOC есть право принимать правовые меры в случае дискриминации по признаку пола, сексуальной ориентации, личного статуса, беременности, лечения бесплодия, воспитания детей, возраста, религии, национальности и тому подобному. Он работает над соблюдением законов о равенстве и поощрением разнообразия и интеграции на рынке труда.