25.12 04:59 MIGnews.com

Джастин Бибер заявил, что возвращается на сцену

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Джастин Бибер, канадский музыкант, анонсировал релиз нового альбома и новый тур.Ранее артист заявлял, что уходит со сцены из-за депрессии и внутренних проблем.Бибер обнародовал название и дату выхода нового трека – 3 января выйдет композиция Yummy, которая даст старт релиза его пятого студийного альбома и гастрольного тура."Как люди, мы несовершенны. Мое прошлое, мои ошибки, все то, что я пережил, привело меня к истине. Я чувствую, что эта музыка отличается от предыдущих альбомов только потому, что я нашел свое место в жизни. Я рад исполнить его и гастролировать. У каждого из нас разные истории. Я счастлив поделиться своей," – рассказал Джастин Бибер.