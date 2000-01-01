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Джастин Бибер заявил, что возвращается на сцену 25.12 04:59   MIGnews.com

Джастин Бибер заявил, что возвращается на сцену

Джастин Бибер, канадский музыкант, анонсировал релиз нового альбома и новый тур.

Ранее артист заявлял, что уходит со сцены из-за депрессии и внутренних проблем.



Бибер обнародовал название и дату выхода нового трека – 3 января выйдет композиция Yummy, которая даст старт релиза его пятого студийного альбома и гастрольного тура.

"Как люди, мы несовершенны. Мое прошлое, мои ошибки, все то, что я пережил, привело меня к истине. Я чувствую, что эта музыка отличается от предыдущих альбомов только потому, что я нашел свое место в жизни. Я рад исполнить его и гастролировать. У каждого из нас разные истории. Я счастлив поделиться своей," – рассказал Джастин Бибер.


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