В правительство Саудовской Аравии трудоустроили робота
В Саудовской Аравии робот впервые начал работать в одном из правительственных учреждений Королевства.
Робот посетил свое первое совещание в воскресенье утром, 23 декабря, в Корпорации технической и профессиональной подготовки (TVTC), в присутствии министра образования Королевства Ахмеда Аль-Исса и губернатора ТВТК Ахмеда Аль Фахаида, пишет thedailystar.
Робот будет способствовать обслуживанию клиентов с помощью электронной системы оценивания и доставки сообщений посетителям на выставки и мероприятия.