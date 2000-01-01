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В правительство Саудовской Аравии трудоустроили робота 26.12 03:03   MIGnews.com

В правительство Саудовской Аравии трудоустроили робота

В Саудовской Аравии робот впервые начал работать в одном из правительственных учреждений Королевства.

Робот посетил свое первое совещание в воскресенье утром, 23 декабря, в Корпорации технической и профессиональной подготовки (TVTC), в присутствии министра образования Королевства Ахмеда Аль-Исса и губернатора ТВТК Ахмеда Аль Фахаида, пишет thedailystar.

Робот будет способствовать обслуживанию клиентов с помощью электронной системы оценивания и доставки сообщений посетителям на выставки и мероприятия.


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