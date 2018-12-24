26.12 01:08 MIGnews.com
Вор, угонявший авто, вызвал копов на помощь
В Норвегии грабитель застрял в машине, который пытался украсть, и был вынужден звать на помощь полицию.
В полицию позвонил мужчина, который рассказал, что звонит из автомобиля на стоянке автодилера. Его проблема заключалась в том, что он не мог выбраться из машины, которую собирался похитить.
Сообщается, что мужчина даже включил аварийный сигнал автомобиля, чтобы патрулю было легче найти его, пишет Adresseavisen
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После того как вора-неудачника вызволили из автомобиля его забрали в участок. Автомобиль при попытке угона не пострадал.
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