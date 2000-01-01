Власти исследовали качество российского шампанского
Согласно итогам исследования российского шампанского, проведённого специалистами Роскачества, три четверти выбранных игристых вин получили оценку дегустационной комиссии выше среднего, сообщает RT.
Отмечается, что в исследовании участвовали торговые марки в ценовой категории от 200 до 1000 рублей.
Игристое вино оценивалось по 100-балльной системе в соответствии со шкалой Всемирной организации винограда и вина.
«Лучшим вином исследования в категории игристых, произведённых классическим методом, стало выдержанное брют «Премиум розовое» «Абрау-Дюрсо», выпускаемое под маркой Victor Dravigny. Оно получило максимальный общий балл среди вин, попавших в исследование, — 84,9», — говорится на сайте.
Затем идут сразу три вина торговой марки «Шато Тамань»: белый брют (84,74 балла), полусухое белое «Мускатное» (84,35 балла) и розовый брют «Селект Розе» (84 балла).
Также специалисты Роскачества в преддверии Нового года разработали ряд рекомендаций по выбору качественного шампанского. Так, на этикетке настоящего шампанского должна присутствовать надпись «российское шампанское» либо «игристое вино».
При этом в бутылках, на которых написано «винный напиток газированный» или «игристый винный напиток», находится продукт, который содержит до 50% виноматериала, воду, ароматизаторы и красители.
Отмечается, что крепость такого напитка составляет около 8%, а его цена — около 150 рублей.