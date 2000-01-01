Итоги 2018 года: что смотрели русскоязычные израильтяне?
Популярный во всем мире российский онлайн-кинотеатр ivi подвел итоги и узнал, какие фильмы, сериалы и мультфильмы пользовались популярностью у русскоязычных жителей Израиля в 2018 году. Напомним, что сервис доступен в Израиле уже два года. Теперь и у нас, вслед за многими другими странами, в которых смотрят ivi, русскоязычная аудитория получила возможность доступа к огромному и разнообразному контенту онлайн кинотеатра, включающему в себя художественные фильмы, сериалы, мультфильмы, документальное кино, развивающие и научно-популярные программы.
Аналитики ivi отметили, что лидирующие позиции в рейтинге популярности принадлежат жанру детектива, следующие строчки занимают драмы и мелодрамы, причем жители Израиля, говорящие по-русски и являющиеся подписчиками сервиса, стали интересоваться этими жанрами больше, чем в 2017 году, тогда как популярность боевиков и комедий заметно снизилась.
Больше всего просмотров удостоились сериал «Склифосовский», вышедший в 2018 году, а также сериал «Спецы». В уходящем году удерживали свои позиции и уже давно знакомые зрителю сериалы «Мажор» и «След».
А среди комедий чаще всего смотрели жизнеутверждающий ситком «Девочки не сдаются», пять героинь которого завоевали сердца израильского зрителя. Вторым по популярности в этом жанре стал сериал «Улетный экипаж», где главные роли исполнили Алексей Чадов и Наталья Бордо – о веселых буднях сотрудников авиакомпании «Восторг Авиа».
Продолжает расти спрос на российские мультфильмы и фильмы для детей. Топ-10 в 2018 заняли «Маша и Медведь», «Малышарики» и «Фиксики», причем анимационный сериал о веселой дружбе девочки и медведя побеждает в этом соревновании почти с двойным отрывом. Это не удивительно - «Маша и Медведь» давно уже завоевали популярность маленьких зрителей не только в России, но и во всем мире.
Израильский русскоязычный зритель с интересом следит также за новинками российского кино. Об этом интересе свидетельствует фестиваль российского кино, который уже несколько лет проводится с большим успехом в Израиле.
Поэтому и дома зрители активно смотрели новинки – фильмы «Тренер», «Гоголь. Вий», «Ночная смена». Особенной популярностью был награжден фильм «Движение вверх» - о мюнхенской Олимпиаде 1972 года, где происходило драматическое противостояние сборных СССР и США по баскетболу. А вот к фильмам советского периода интерес падает, такая же тенденция наблюдалась и в прошлом, 2017 году.
Больше всего зрителей собирается у экранов, конечно, во время выходных, праздников, в дни школьных каникул. А доля сериалов – как кино, так и анимационных, заметно выше полнометражных фильмов.
Напомним, что с каждым днем траффик пользователей сервиса постоянно растет, как и пополняется видеотека онлайн-кинотеатра, которая на сегодняшний день составляет более 35 тысяч единиц контента.
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