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YouTube 26.12 03:29   MIGnews.com

Кембриджи впервые пришли на рождественскую службу с детьми

В этом году на Рождество, 25 декабря, герцогиня Кембриджская и принц Уильям посетили службу в церкви святого Марка в городе Энглфилд, графство Беркшир, вместе с родителями Кейт – Кэролл и Майклом Миддлтон.

А также впервые взяли с собой на службу своих детей – принца Джорджа, которому три года и принцессу Шарлотту, которой всего один год. Об этом пишет ТСН.

Герцогиня Кэтрин все внимание уделяла дочери, в то время, как Уильям был занят сыном Джорджем. Дети, к слову, были очень забавно одеты. Малышка Шарлотта в бордовых колготах, которые Кейт явно подобрала под цвет своего пальто. А маленький Джордж был, похоже, в шортах, длинных гольфах и сером пальто.

Напомним, ранее эксперт в области этикета Уильям Хэнсон рассказал журналистам издания Daily Mail, что в Великобритании есть такое правило, согласно которому маленькие представители высшего социального класса не могут носить штаны. Видимо именно поэтому принц Джордж везде появляется исключительно в шортах.
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