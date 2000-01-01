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flickr 26.12 01:27   MIGnews.com

Установлена оптимальная разница в возрасте между партнерами

Как показал результат новейшего опроса, оптимальная разница в возрасте между мужчиной и женщиной составляет четыре года и четыре месяца, ladyportal.info.

Исследование, проведенное сайтом Confused.com, в котором приняли участие около двух тысяч мужчин и женщин, показало, что только 1% женщин верят в идеальные отношения с мужчиной помладше. Кстати, и представители сильного пола не стремятся заполучить в жены даму постарше, такое желание возникло лишь у 2% респондентов.

40% участников опроса отметили, что идеальной разницей в возрасте считают четыре года, а 30% – пять или шесть лет. И лишь проанализировав ответы всех респондентов, эксперты пришли к выводу – 4,4 года – лучшая разница в возрасте, сообщает The Daily Mail.
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