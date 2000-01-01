25.12 22:21 MIGnews.com

Ученые выяснили зависимость веса женщины от замужества

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Каждая пятая женщина набирает около 9,5 килограммов за первый год после свадьбы, как пишет ladyportal.info. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в котором приняли участие три тысячи замужних дам, как пишет The Daily Mail.При этом 42 процента опрошенных признались, что просто расслабились, а 22 процента считают, что лишились необходимости производить впечатление на мужчину после того, как вышли за него замуж. Не менее четверти женщин заявили, что начали переедать из-за огорчения от того, что день свадьбы уже позади.Каждая третья из опрошенных женщин сказала, что в первый год семейной жизни им было сложно придерживаться принципов здорового питания. Многие отметили, что до этого мотивацией для них служило желание выглядеть стройнее в свадебном платье.Каждая пятая заявила, что начала полнеть еще во время медового месяца. Отмечается также, что у 21 процента женщин в первый же год после замужества возникают семейные конфликты из-за набранных килограммов.