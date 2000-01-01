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flickr 25.12 22:21   MIGnews.com

Ученые выяснили зависимость веса женщины от замужества

Каждая пятая женщина набирает около 9,5 килограммов за первый год после свадьбы, как пишет ladyportal.info. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в котором приняли участие три тысячи замужних дам, как пишет The Daily Mail.

При этом 42 процента опрошенных признались, что просто расслабились, а 22 процента считают, что лишились необходимости производить впечатление на мужчину после того, как вышли за него замуж. Не менее четверти женщин заявили, что начали переедать из-за огорчения от того, что день свадьбы уже позади.

Каждая третья из опрошенных женщин сказала, что в первый год семейной жизни им было сложно придерживаться принципов здорового питания. Многие отметили, что до этого мотивацией для них служило желание выглядеть стройнее в свадебном платье.

Каждая пятая заявила, что начала полнеть еще во время медового месяца. Отмечается также, что у 21 процента женщин в первый же год после замужества возникают семейные конфликты из-за набранных килограммов.
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