25.11 17:59 MIGnews.com

Асмус сыграет роль Нейросети в новогоднем представлении

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Актриса театра и кино Кристина Асмус в соцсети рассказала, что она согласилась исполнить роль ИИ... Поклонники были удивлены."По фабуле нашего спектакля Нейросеть - самый мощный искусственный интеллект в мире создан Дедом Морозом, является его внучкой и мл. сестрой Снегурочки", - пишет актриса.Актриса сыграет роль Нейросети в новогоднем представлении "Путешествие на СеРверный полюс", которое покажут детям в Российской академии наук."Я много раз участвовала в детских представлениях, но в таком качестве никогда. Это спектакль для всей семьи, где мой персонаж появляется на экране, без прямого взаимодействия с партнерами. У нас уже состоялась съемка и это был совершенно новый опыт для меня. Это и не совсем театр, и не совсем кино", - отметила она.Асмус очень интересно, что получится в результате ее эксперимента.