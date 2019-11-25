Асмус сыграет роль Нейросети в новогоднем представлении

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Наконец-то могу рассказать о супер интересном проекте, в котором я участвую!! ☄️ Это уникальное новогоднее представление для всей семьи, которое пройдёт в большом зале РАН с 20 декабря по 6 января! ❄️💥 Вас ждёт интерактив с разными зонами до начала представления; спекталь, поставленный одним из самых талантливых молодых режиссёров в России @danil_chaschin 🎭 и подарок с настоящей катушкой Теслы, которую разработали специально для нас и ее нигде нельзя купить (!!) ⚡️ В этом шоу я играю искусственный интеллект, который появляется по принципу голограммы и во всю сцену будет только моя голова )))))) 🤖😁Ууууух, очень уже натерпится посмотреть как все получилось!! В общем, увидимся!! 👋🏻 Билеты можно приобрести по ссылке в шапке моего профиля! !!! Специально для моих подсписчиков действует промокод ASMUS со скидкой 20%!! 🔥 . @festnauki ❤️