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Аргентинские студенты спели `веселую песню` про нацистов | Фото:25.11 14:37   MIGnews.com

Аргентинские студенты спели "веселую песню" про нацистов

Аргентинские школьники из частного учебного заведения сняли "веселый" клип про нацистов, спародировав песню Barbie Girl группы Aqua для урока истории.

Учитель оценил работу в 9 баллов из 10 баллов, а скандальный ролик "разлетелся" по YouTube и соцсетям.

В частности, школьники переделали текст песни, которая в их интерпретации звучит следующим образом: "Я нацистская девушка в нацистском мире". Согласно содержанию клипа, поющие нацисты унижают студентов, одетых как евреи и гомосексуалисты.

В связи с разгоревшимся вокруг ролика скандала делегаты из "Аргентинских Израильских Ассоциаций" (DAIA) встретится с представителями министерства образования провинции Сан-Хуан.



Школа уже обнародовала официальное заявление с извинениями перед евреями и другими представителями общества, оскобленными этой пародией, включая чернокожих и гомосексуалистов. По сообщениями местных СМИ, учителя истории уволили из учебного заведения.


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