Аргентинские студенты спели "веселую песню" про нацистов
Аргентинские школьники из частного учебного заведения сняли "веселый" клип про нацистов, спародировав песню Barbie Girl группы Aqua для урока истории.
Учитель оценил работу в 9 баллов из 10 баллов, а скандальный ролик "разлетелся" по YouTube и соцсетям.
В частности, школьники переделали текст песни, которая в их интерпретации звучит следующим образом: "Я нацистская девушка в нацистском мире". Согласно содержанию клипа, поющие нацисты унижают студентов, одетых как евреи и гомосексуалисты.
В связи с разгоревшимся вокруг ролика скандала делегаты из "Аргентинских Израильских Ассоциаций" (DAIA) встретится с представителями министерства образования провинции Сан-Хуан.
Школа уже обнародовала официальное заявление с извинениями перед евреями и другими представителями общества, оскобленными этой пародией, включая чернокожих и гомосексуалистов. По сообщениями местных СМИ, учителя истории уволили из учебного заведения.