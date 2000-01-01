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Определена лучшая поза для фотографий 26.10 06:20   MIGnews.com

Определена лучшая поза для фотографий

Учеными из США, Португалии и Швеции признан наиболее привлекательной позой, при которой подчеркивается соотношение талии и бедер (индекс WHR), положение тела, называемое контрапост.

Это соотношение коррелируется с фертильностью и подсознательно рассматривается как индикатор состояния здоровья человека. Считается, что чем ниже индекс WHR, тем привлекательнее для мужчин обладательница данных форм. Наиболее привлекательными считаются женщины с WHR равняющимся 0,7. Такие фигуры называют "песочные часы" или грушевидными. Об этом сообщает The Guardian.

Контрапост подчеркивает разницу между талией и бедрами, а также делает изгибы тела более сексуальными.

Для того, чтобы проверить эту гипотезу, исследователями были созданы 3D-аватары женщин в разных позах, в том числе стоящих прямо и опирающихся на одну ногу. Каждую модель можно было рассмотреть с восьми ракурсов.

Эти картинки были показаны 68 гетеросексуальным студентам: 25 парням и 43 девушкам, которым предложили оценить привлекательность изображенных женщин. И парням и девушкам больше всего понравились модели, опирающиеся на на одну ногу.


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