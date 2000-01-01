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Эминема допросили спецслужбы из-за песен о Трампе 25.10 20:27   MIGnews.com

Эминема допросили спецслужбы из-за песен о Трампе

Секретной службой США был допрошен американский рэп-исполнитель Эминем в связи с его словами с угрозами в адрес Дональда Трампа и его дочери в текстах музыкальных композиций.

В ведомстве заявили, что рэпер "проявлял неприемлемое поведение", а также "угрожал лицам, находящимся под защитой службы". Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Интерес спецслужбы вызвал рэп, прочитанный Эминемом в ходе церемонии "BET Hip Hop Awards" в 2017 году. Тогда во время исполнения импровизации музыкант раскритиковал Трампа и назвал его "камикадзе, который, возможно, вызовет ядерный холокост".

Также сообщается, что спустя несколько месяцев после упомянутого выступления Эминем выпустил композицию под названием Revival, в которой нелестно высказался в адрес дочери президента США Иванки Трамп.


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