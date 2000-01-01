СБ США вызвали на допрос рэпера Eminem из-за песни о Трампе
Рэпер Эминем (Eminem) удостоился внимания Секретной службы США из-за своей композиции Framed с альбома Revival 2017 года, в которой спецслужба усмотрела намек на призывы к ликвидации президента.
Слухи о неприятностях у артиста с властями появились еще летом 2018 года, когда в своей композиции The Ringer с альбома Kamikaze Эминем сравнил Дональда Трампа с дефолиантом Agent Orange, применявшимся американцами во время войны во Вьетнаме. Текст также содержал утверждения о том, что агенты выясняли у него, не связан ли он с террористами.
Как пишет BuzzFeed, эти слова не были только художественным вымыслом. Журналисты выяснили, что в начале прошлого года у рэпера действительно был разговор с силовиками. Сообщается, что наводка на рэпера поступила от таблоида TMZ, специализирующегося на скандальных новостях про звезд. Известно, что после допроса агенты закрыли расследование против Эминема, так как не нашли подтверждений его возможной виновности.