25.10 16:12 MIGnews.com

Макгрегор признался, что любит Россию

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Знаменитый ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор признался, что влюбился в Москву. Также он отметил, что "очень большую любовь обнаружил в себе" к России в целом, а также к людям, живущим здесь."Я настолько люблю это место, что я даже хочу купить себе здесь недвижимость", - отметил он в интервью телеканалу "Матч ТВ".На вопрос ведущего о том, что именно Макгрегор собрался приобретать в РФ, он ответил, что хочет купить себе "базу, землю, дом, что-то большое". По его словам, земля понадобится для организации собственного бойцовского лагеря.