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`Пропажу` Заворотнюк объяснили неудачной пластикой | Фото:25.10 13:30   MIGnews.com

"Пропажу" Заворотнюк объяснили неудачной пластикой

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, борется с неоперабельным раком головного мозга, на самом деле может прятаться в клинике после неудачной пластики.

Так, издание Bimru, ссылаясь на собственные источники и комментарии в сети, пишет, что болезнь актрисы может оказаться фейком.

В России все больше сомневаются, что у Заворотнюк рак, а поведение родственников актрисы усиливает эти сомнения. Поклонники удивляются, что нет ни одного фото больной.

"Наверное, родные ждут, пока не рассосутся следы от липосакции", "Возможно, у Заворотнюк неудачная пластика, вот и прячут ее, как Гурченко в свое время, у которой глаза после подтяжки не закрывались", "Похоже на разыгранное ради рейтингов шоу", "Странно, что нигде не появились снимки ее больной, хотя ту же располневшую Фриске показывали", — пишут в сети.

Кстати, коллеги актрисы, которые защищали ее, также начинают удивляться молчанию семьи.


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