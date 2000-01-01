25.10 13:30 MIGnews.com

"Пропажу" Заворотнюк объяснили неудачной пластикой

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Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, борется с неоперабельным раком головного мозга, на самом деле может прятаться в клинике после неудачной пластики.Так, издание Bimru, ссылаясь на собственные источники и комментарии в сети, пишет, что болезнь актрисы может оказаться фейком.В России все больше сомневаются, что у Заворотнюк рак, а поведение родственников актрисы усиливает эти сомнения. Поклонники удивляются, что нет ни одного фото больной."Наверное, родные ждут, пока не рассосутся следы от липосакции", "Возможно, у Заворотнюк неудачная пластика, вот и прячут ее, как Гурченко в свое время, у которой глаза после подтяжки не закрывались", "Похоже на разыгранное ради рейтингов шоу", "Странно, что нигде не появились снимки ее больной, хотя ту же располневшую Фриске показывали", — пишут в сети.Кстати, коллеги актрисы, которые защищали ее, также начинают удивляться молчанию семьи.