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Израильтян предупредили о надвигающейся буре | Фото:25.10 12:27   MIGnews.com

Израильтян предупредили о надвигающейся буре

В субботу, 26 октября, в Израиль придет осенняя буря – скорость порывистого ветра будет достигать 90 км/ч, по всей стране пройдут дожди, которые будут особенно сильными на юге и в центре.

Кроме того, местами возможны град и грозы, сообщает пресс-центр метеорологической службы Израиля.

Осадки возобновятся уже сегодня, 25 октября. Дожди ожидаются, прежде всего, на севере, в центре и на востоке страны. Возможны затопления в низинах. В субботу дожди усилятся, температура понизится, в течение дня будет усиливаться ветер.

На побережье Средиземного моря будет наблюдаться шторм. В связи с угрозой внезапных наводнений Управление природы и парков может закрывать туристические маршруты в Иудейской пустыне, около побережья Мертвого моря, в пустыне Арава и в Негеве.

Высока вероятность локальных перебоев в обеспечении электроэнергией. Технические службы "Хеврат хашмаль" готовятся к оперативным выездам. В воскресенье ветер стихнет, на севере и в центре будет дождливо, на юге дожди прекратятся. В понедельник немного похолодает, временами возможны дожди на севере и в центре.


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