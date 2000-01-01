25.10 10:51 MIGnews.com

Под Иерусалимом появится новый некрополь: что известно

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Иерусалиме скоро откроют первую секцию огромного подземного комплекса, рассчитанного на захоронение более 20 000 тел.Об этом сообщает интернет-издание The Jerusalem Post."Кладбища постоянно разрастаются, и это угрожающая тенденция. Через несколько сотен лет у нас не останется места для жизни, а если так – что-то не так с самой системой. Мы начали думать, как уменьшить размеры кладбища, ведь поверхность нам нужна, чтобы там жить", - считает исполнительный директор Kehilat Yerushalayim, раввин Хананья Шахор.Проект, обошедшийся в $77 млн, состоит из нескольких туннелей под действующим кладбищем, в каждом из которых есть места для захоронения, высеченные в скале высотой в несколько этажей.Посетители будут спускаться в кондиционированный некрополь на лифтах, где специальные системы сведут к минимуму использование электричества. Стены тоннелей облицуют иерусалимским камнем, а полы получат яркое освещение. Туннельная по сути больше похожа на небоскреб, чем на традиционное кладбище.Некрополь рылся сверху вниз с помощью специальных буровых машин, которые вырезали погребальные ниши на стенах. Захоронения будут как в полу, так и на нескольких уровнях вдоль стен. В частях туннелей, где в стенах не удалось выдолбить ниши, крипты изготовили из сверхпрочного полистирола.Кроме того, уже разрабатывается специальное приложение для смартфонов, которое поможет скорбящим быстро найти могилы своих близких.Весь комплекс на 23 тысячи могил, как ожидается, полностью заполнят в течение десяти лет, из-за чего ряд критиков усомнился в целесообразности проекта.