Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ творит историю: женщина встала во главе эскадрильи | Фото:25.09 10:30   MIGnews.com

ЦАХАЛ творит историю: женщина встала во главе эскадрильи

Во вторник, 24 сентября, женщина была назначена на должность командира 122-й летной эскадрильи ВВС Израиля ("Нахшон").

Об этом сообщает авторитетное издание The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Так, 35-летний подполковник "Г", чье имя не может быть указано в целях безопасности, будет командовать эскадрильей "Нахшон", управляющей самолетами наблюдения Gulfstream V – G500 и G550 для сбора разведданных.

"Подполковник "Г", мать двоих детей, вы – образец для подражания и вдохновения для тысяч женщин в Государстве Израиль. Поздравляем нашего первого командира оперативной эскадрильи в ВВС, мы ждем вас уже 71 год", – сказал на церемонии командующий ВВС генерал-майор Амикам Норкин.

Он добавил, что в ЦАХАЛе нужно реализовывать заложенный в женщинах потенциал. "Мы все еще далеки от этой цели, но я уверен, что данный процесс будет продолжен, и что мы будем назначать женщин-командиров и солдат на самые разные должности в ВВС и в ЦАХАЛе в целом", – резюмировал Норкин.

Новый командир эскадрильи поступила на службу в ЦАХАЛ в 2003 году, пройдя курс летчиков транспортной авиации. Она служила в 135-й эскадрилье ("Цофит") и занимала различные должности в летной школе ВВС. С 2015-го по 2017 год была заместителем командира эскадрильи "Нахшон".



Стоит отметить, что женщины в израильской армии в последнее время получили несколько высоких постов. Подполковник Ошрат Бахар стала первой женщиной – командиром боевого батальона, капитан Эфрат Кайков была назначена командиром метеорологической службы артиллерийских частей. Капитан И. была назначена заместителем командира 106-й эскадрильи на базе Тель-Ноф.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:41
Эдельштейн – новым депутатам: Не забывайте, кто ваш босс
11:25
Названы условия для переговоров между Трампом и Рухани
10:46
Мощный взрыв в Турции: есть пострадавшие
10:15
Украина обнародует запись разговора Зеленского и Трампа
09:41
Рухани неожиданно обвинил Израиль в поддержке ИГИЛ
08:29
Арье Дери обратился к Нетаниягу и Ганцу: народ дал вам силу
08:12
В Marvel уже говорят о сиквеле "Черной вдовы"
07:50
ЦИК: результат "Ликуда" стал лучше
07:14
Конфликт Нетаниягу и Ганца может стоить премьерства обоим
07:00
В Северной Македонии произошла экологическая катастрофа
06:28
Почему забываются сны: появилось научное объяснение
05:30
В Словакии прошли митинги за запрет абортов
04:11
США расширили список санкций в отношении Венесуэлы
03:12
Сиквел «Отряда самоубийц» будет отличаться от первой части
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus