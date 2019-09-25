25.09 10:30 MIGnews.com

ЦАХАЛ творит историю: женщина встала во главе эскадрильи

Air Force’s first ever female flight squadron leader takes command: Maj. 'Gimel' to head the IAF's Nachshon Squadron, which operates surveillance aircraft; 'You are a role model and an inspiration,' air force chief says https://t.co/nJLVUuGm7D TimesofIsrael pic.twitter.com/Btux7WpPUM — Jewish Community (@JComm_BlogFeeds) September 25, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Во вторник, 24 сентября, женщина была назначена на должность командира 122-й летной эскадрильи ВВС Израиля ("Нахшон").Об этом сообщает авторитетное издание The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.Так, 35-летний подполковник "Г", чье имя не может быть указано в целях безопасности, будет командовать эскадрильей "Нахшон", управляющей самолетами наблюдения Gulfstream V – G500 и G550 для сбора разведданных."Подполковник "Г", мать двоих детей, вы – образец для подражания и вдохновения для тысяч женщин в Государстве Израиль. Поздравляем нашего первого командира оперативной эскадрильи в ВВС, мы ждем вас уже 71 год", – сказал на церемонии командующий ВВС генерал-майор Амикам Норкин.Он добавил, что в ЦАХАЛе нужно реализовывать заложенный в женщинах потенциал. "Мы все еще далеки от этой цели, но я уверен, что данный процесс будет продолжен, и что мы будем назначать женщин-командиров и солдат на самые разные должности в ВВС и в ЦАХАЛе в целом", – резюмировал Норкин.Новый командир эскадрильи поступила на службу в ЦАХАЛ в 2003 году, пройдя курс летчиков транспортной авиации. Она служила в 135-й эскадрилье ("Цофит") и занимала различные должности в летной школе ВВС. С 2015-го по 2017 год была заместителем командира эскадрильи "Нахшон".Стоит отметить, что женщины в израильской армии в последнее время получили несколько высоких постов. Подполковник Ошрат Бахар стала первой женщиной – командиром боевого батальона, капитан Эфрат Кайков была назначена командиром метеорологической службы артиллерийских частей. Капитан И. была назначена заместителем командира 106-й эскадрильи на базе Тель-Ноф.