26.09 03:24 MIGnews.com

Еврейские звезды поддержали Грету Тунберг после саммита ООН

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После громкой речи шведской школьницы Греты Тунберг на саммите ООН к ней обратилась известная актриса Энн Хэтуэй.Актриса обратилась к подростку через свой Instagram, где опубликовала пост с советом для Греты Тунберг не реагировать на интернет-троллей."Пожалуйста, знай, что под каждым мостом, который когда-либо был построен, был тролль, иногда больше, чем один. ⁣⁣Мост, который соединяет и возвышает, гораздо важнее тролля. Оставайся сильной.⁣⁣ Продолжай.", - написала актриса в своем посте, подчеркнув также, что в ее Instagram-странице нет места для буллинга подростков.Хэтуэй выразила поддержку школьнице. Также пользователи отметили, что актриса, которая имеет еврейские корни, очень схожа с Гретой.К слову, видео с выступлением Греты Тунберг также разместил в своем Instagram другой актер еврейского происхождения - Джейк Джилленхол.