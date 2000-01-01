Еврейские звезды поддержали Грету Тунберг после саммита ООН
После громкой речи шведской школьницы Греты Тунберг на саммите ООН к ней обратилась известная актриса Энн Хэтуэй.
Актриса обратилась к подростку через свой Instagram, где опубликовала пост с советом для Греты Тунберг не реагировать на интернет-троллей.
"Пожалуйста, знай, что под каждым мостом, который когда-либо был построен, был тролль, иногда больше, чем один.
Мост, который соединяет и возвышает, гораздо важнее тролля. Оставайся сильной. Продолжай.", - написала актриса в своем посте, подчеркнув также, что в ее Instagram-странице нет места для буллинга подростков.
Хэтуэй выразила поддержку школьнице. Также пользователи отметили, что актриса, которая имеет еврейские корни, очень схожа с Гретой.
К слову, видео с выступлением Греты Тунберг также разместил в своем Instagram другой актер еврейского происхождения - Джейк Джилленхол.