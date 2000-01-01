Процедура омоложения Embrace: невероятный эффект

Не прошло и года с момента получения израильской компанией InMode международной престижной премии в области эстетической медицины “Лучшая инновация года”, как увидела свет и начала успешно применяться ее новая разработка – Embrace.
Премия была получена за разработку компанией аппарата Body Tite, позволяющего достичь значительных результатов – как в области коррекции тела, так и в области подтяжки и омоложения кожи лица и шеи — сравнимых с эффектом от обычной пластической операции. Продолжая развивать свои инновационные наработки, InMode создали новый метод - Embrace.
Еще на стадии эксперимента разработчикам стало понятно, что они готовы сказать новое слово в эстетической медицине. Процедура Embrace – единственная на данный момент технология, способная оправдать все те ожидания и пожелания, которые имеет практически каждая женщина, достигшая определенной возрастной отметки – и эффект лифтинга, и эффект омоложения, и эффект реструктуризации кожи. Embrace мгновенно стала настолько популярной, что люди записываются на нее за недели и месяцы, и готовы ждать, ведь есть чего ждать – всего за одну процедуру достигается такой результат, на который раньше ушло бы гораздо больше времени и денег.
В чем же преимущества процедуры Embrace над другими?
Все известные ранее методики омоложения имеют только один тип воздействия – либо на внутренние, либо на внешние слои кожи.
В первом случае воздействие производится на подкожные ткани, вызывая сокращение коллагеновых волокон и многократное усиление его новой выработки. Кожа при этом существенно подтягивается и разглаживается, но ее внешняя структура остается без изменений.
Во втором случае воздействие производится на поверхность кожи, полируя и выравнивая ее. Зрительный эффект при этом обычно радует глаз пациентки, но внутренняя структура кожи остается прежней, и в дальнейшем образование новых морщин и провисаний кожи не избежать.
Процедура Embrace позволяет произвести не только подтяжку, но и визуальное омоложение кожи – причем как на лице, так и на шее. Больше никакого двойного подбородка и дряблой морщинистой кожи – Embrace устранит их всего за 1 процедуру!
В итоге за одну процедуру длительностью около часа достигается следующий эффект:
• восстанавливается упругость кожи
• уходит обвисание
• исчезают мелкие и глубокие морщины
• подтягивается овал лица
• контуры обретают выразительность
• активируется эластичность кожи
• кожа лица выравнивается, рубцы исчезают
• устраняются сосудистые сеточки и пигментация
• достигается эффект существенного омоложения, лифтинга и свежести
• эффект сохраняется на длительный срок
Таким образом подтяжка кожи и ее омоложение происходят одновременно изнутри и снаружи – как на лице, так и на шее. Она становится подтянутой, молодой и здоровой, без морщин и других дефектов. Усиление эффекта от пройденной процедуры длится еще несколько месяцев, после чего стабилизируется и сохраняется на длительный срок.
В отличие от некоторых других процедур, процедуру Embrace можно проходить в любое время года – даже в самые жаркие месяцы, так как она исключает появление гиперпигментации. Восстановительный период после прохождения процедуры минимален, низкая травматичность не идет ни в какое сравнение с травматичностью от пластической операции, а эффект ни в чем не уступает последней, если не превосходит его.
Процедура Embrace проводится в медицинском центре Body-Tite д-ра Анн Гуревич.
Для дополнительной информации и назначения бесплатной консультации с доктором звоните: 03-9390202, 050-336-1999 или воспользуйтесь контактной формой.